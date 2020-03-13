NBA'de Donovan Mitchell'i Corona virüs esir aldı

Dünyanın baş belası haline gelen Corona virüs, NBA oyuncusu Donovan Mitchell'i de vurdu. Böylelikle NBA'de Corona virüs teşhisi konulan ikinci oyuncu oldu.

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NBA takımlarından Utah Jazz formasını terleten Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ında yeni tip Corona virüs testi pozitif çıktı.

ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.



NBA, Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.