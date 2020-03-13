Fenerbahçe Erol Bulut'la el sıkıştı! Hem de sudan ucuza çalışacak

Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe, kararını verdi. Lucescu, Daum, Jesus, Tayfun Korkut derken sarı-lacivertli yönetim Erol Bulut'la söz kesti.

Erol Bulut teknik direktör Emre sportif direktör olacak

Erol Bulut, bir aksilik olmazsa haziran ayında Fenerbahçe'nin yeni hocası olarak açıklanacak. Yönetim içinde konuşulan ağırlıklı konu ise yeni sezonda Emre Belözoğlu’nun futbol takımının sportif direktörü, idarecisi olarak görev alması.





Yıllık 600 bin Euro alacak

Takvim'de yer alan habere göre; Erol Bulut'un Fenerbahçe'den yıllık 600 bin Euro alacağı öğrenildi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin hoca sorunu için ise bir formülün bulunduğu da öğrenildi.





Sezon sonuna kadar Serdar Dayat

Fenerbahçe futbol takımının pro lisans sahibi altyapı hocalarından biri olan Serdar Dayat'ın Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının ardından sezon sonuna kadar takımın başına olacağı bildirildi.





Lucescu 7 milyon euro istemişti

Fenerbahçe'nin temas kurduğu Mircea Lucescu, sarı-lacivertli ekipten 2 yıl+9 maç için toplamda 7 milyon euro para istemişti.

Sabah'ın verdiği haberde ise Fenerbahçe, mali tabloyu göz önüne aldığında rota mecburen Abdullah Avcı'ya dönüyor. Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi.





Borç yükü arttı

Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Abdullah Avcı tekrar gündemde

Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. Ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde. Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör.

Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut.