HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.

Gecenin en farklı skoruna ise Manchester United imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:

Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0
Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3
LASK: 0 - Manchester United: 5
Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2
Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3
Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Konya'da koronavirüs kavgası 'siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?'
CHP İstanbul'da kavga büyüyor örgüt Ekrem İmamoğlu'na neden kızgın
Okullarda tatil kaç gün? Ziya Selçuk açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt
Üniversiteler tatil olunca öğrenciler otogarlara akın etti
ÖNCEKİ HABERLER
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Formula 1'in Avustralya ayağı corona virüs nedeniyle iptal
Okullar bugün tatil mi 2020 sabah okul var mı son haber
AB'den rahatlatan açıklama: Sınırdaki sığınmacılarda koronavirüs yok
Çin ile ABD arasında koronavirüs savaşı virüsü Çin'e ABD ordusu mu soktu?
Nevruz Bayramı ne zaman 2020 Nevruz nedir?
Yorumlar