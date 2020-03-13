Diyanet İşleri Başkanlığından 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları kesin bir dille yalanlandı

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Sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları Diyanet İşleri Başkanlığınca yalanlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile şu açıklamalada bulundu:

“Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.''

Diyanet işleri Başkanlığından açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş'ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.