Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor, 2.85 oranıyla favori olarak gösterildi.Abone ol
İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un oranı 3.00'ten 2.85'e düşürüldü. Süper Lig şampiyonluk oranları şu şekilde:
2.85 Trabzonspor
3.00 Galatasaray
3.00 Başakşehir
11.00 Sivasspor
20.00 Beşiktaş
50.00 Fenerbahçe
Geçen haftanın şampiyonluk oranları:
3,00 Trabzonspor
3,00 Galatasaray
3,00 Başakşehir
10,00 Sivasspor
18,00 Beşiktaş
35,00 Fenerbahçe
200,00 Alanyaspor