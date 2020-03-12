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Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor, 2.85 oranıyla favori olarak gösterildi.

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İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un oranı 3.00'ten 2.85'e düşürüldü. Süper Lig şampiyonluk oranları şu şekilde:

2.85 Trabzonspor

3.00 Galatasaray

3.00 Başakşehir

11.00 Sivasspor

20.00 Beşiktaş

50.00 Fenerbahçe

Geçen haftanın şampiyonluk oranları:

3,00 Trabzonspor

3,00 Galatasaray

3,00 Başakşehir

10,00 Sivasspor

18,00 Beşiktaş

35,00 Fenerbahçe

200,00 Alanyaspor

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