Akademik personel tatil mi? YÖK açıkladı

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime 3 hafta boyunca ara verildi. YÖK, üniversiteler için alınan kararın akademik ve idari personeli kapsamadığını açıkladı.

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Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağını, koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

YÖK'ün açıklamasına göre üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

Öte yandan üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.