Barış Pınarı bölgesinden acı haber 1 askerimiz şehit oldu

SURİYE 'de Barış Pınarı bölgesinden bir son dakika acı haber geldi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

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TÜRKİYE 'nin İdlib'e düzenlediği Bahar Harekatı sürerken Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı bir haber geldi.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 1 jandarma ve 3 yerel güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.