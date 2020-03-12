HABER /  DÜNYA
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Yunanistan medyasında Türk denizaltısına şaştı kaldı: Benzeri görülmedi

Ege Denizi'nde görevlendirilen 12 Türk denizaltısı Yunanistan'a paniğe yol açtı. Yunan basını Türk donanmasının Ege'deki hareketliliğiyle ilgili 'benzeri görülmedi', 'Türkler Ege'yi ikiye böldü' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ege Denizi'den tatbikat amaçlı görevlendirilen Türk donanmasındaki denizaltılar Yunan basınında paniğe yol açtı. 12 denizaltının Kefalonya ve Zakynthos arasından Girit'in doğusuna ilerlediğini söyleyen Yunan basını Türk donanmasının Ege'deki hareketliliğiyle ilgili "benzeri görülmedi", "Türkler Ege'yi ikiye böldüler" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in 4. parsele doğru ilerlediği de belirtilen Yunan basını Türk donanmasının Yunanistan'dan 5 mil uzakta olduğunu açıkladı. Haberde Türk gemilerinin Yunan Donanması tarafından da izlendiği ifade edildi.

MSB'den tatbikata ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüler paylaştı. Açıklamada 'Denizaltı ve Deniz Hava Komutanlığı Yıllık Orta Seviye Taktik Tatbikatları; Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İyon Denizi’nde 11 denizaltımız, suüstü gemileri ve deniz hava vasıtalarının katılımı ile icra ediliyor. Eğitimlerde, denizaltıdan fiili torpido atışları da icra edilecektir.' denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Kızılcahamam Kampı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenendi
Mustafa Cengiz'den Koronavirüs uyarısı: Öksürdüm ama kaçmayın
Dünya yansa HDP'nin derdi hep aynı İmralı'da korona önlemi istediler
Cübbeli Ahmet çok kızdı! Hakkım haram olsun virüs bulaşsın
Samsun Bafra'da 5 çocuk annesi kadın vahşice katledildi komşuları buldu
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! Bizi derinden endişelendiriyor
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Koronavirüs için kritik çağrı
Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı
İspanya Eşitlik Bakanı koronavirüse yakalandı
Merih Demiral'dan Koronavirüs açıklaması
Çekirge istilası nerede kıyamet alameti mi Araf Suresi açık açık belirtiyor
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık başrol oyuncusu ayrılıyor
Yorumlar 2 yorum