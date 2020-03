Yunanistan medyasında Türk denizaltısına şaştı kaldı: Benzeri görülmedi

Ege Denizi'den tatbikat amaçlı görevlendirilen Türk donanmasındaki denizaltılar Yunan basınında paniğe yol açtı. 12 denizaltının Kefalonya ve Zakynthos arasından Girit'in doğusuna ilerlediğini söyleyen Yunan basını Türk donanmasının Ege'deki hareketliliğiyle ilgili "benzeri görülmedi", "Türkler Ege'yi ikiye böldüler" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in 4. parsele doğru ilerlediği de belirtilen Yunan basını Türk donanmasının Yunanistan'dan 5 mil uzakta olduğunu açıkladı. Haberde Türk gemilerinin Yunan Donanması tarafından da izlendiği ifade edildi.

MSB'den tatbikata ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüler paylaştı. Açıklamada 'Denizaltı ve Deniz Hava Komutanlığı Yıllık Orta Seviye Taktik Tatbikatları; Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İyon Denizi’nde 11 denizaltımız, suüstü gemileri ve deniz hava vasıtalarının katılımı ile icra ediliyor. Eğitimlerde, denizaltıdan fiili torpido atışları da icra edilecektir.' denildi.

Turkish Navy annual tactical trainings are being conducted at Black Sea, Aegean, Mediterranean and Ionian Sea with the participation of 11 submarines, surface vessels and naval air assets. Torpedo live firings will also be executed. pic.twitter.com/bVBckg8K0W