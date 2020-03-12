İspanya Eşitlik Bakanı koronavirüse yakalandı

Avrupa'da koronavirüsün İtalya'dan sonra en çok etkilediği ülke olan İspanya'da Eşitlik Bakanı'nda koronavirüs tespit edildi. Yetkililer, tüm bakanlara koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.

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İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer, tüm bakanların koronavirüs testinden geçeceğini duyurdu. Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi.

İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor.

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Kovid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.

Öte yandan eski İspanya Meclis Başkanı ve bir dönem Sağlık ve Bayındırlık Bakanlığı yapan Ana Pastor'da da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Pastor'un evinde karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin Genel Sekreteri Javier Ortega Smith'de de koronavirüs çıkmıştı.

İspanyol Meclisi, koronavirüs vakalarından dolayı bir hafta süreyle çalışmalarına ara verme kararı almıştı.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 56'ya çıkarken yarısı başkent Madrid'de olmak üzere 2 bin 200'den fazla vaka bulunuyor.

Daha önce koronavirüs salgını görülen ülkelerden İran'da iki cumhurbaşkanı yardımcısı, Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester, İngiltere'de Sağlık Bakanı koronavirüse yakalanmıştı.