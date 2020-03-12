Dünya yansa HDP'nin derdi hep aynı İmralı'da korona önlemi istediler

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesi sonrası çeşitli önlemler alınıyor. Siyasi partiler de önlem almaya başladı. HDP her zamanki gibi şaşırtmadı. HDP teröristbaşı Abdullah Öcalan için koronavirüs önlemi alınması yönünde bir çağrı yaptı.

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Türkiye, koronavirüsün salgın haline dönüşmemesi için 81 ilde tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Koronavirüs vakalarında artış olmaması için tüm önlemleri alan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sürekli bilgilendirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı da piyasada fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerini artırdı.

HDP'nin aklı İmralı'da

Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadeleye başlamışken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den şaşkınlık verici bir açıklama geldi. HDP, terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunu sorguladı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde salgına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır" sorusunu iletti.