Koronavirüs Türkiye'de! İstanbul'da herşey durdu bankalar karar aldı

TSK'da çarşı izinleri iptal edildi haftasonu dışarı çıkmak yasak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki koronavirüs önlemlerini açıkladı. Bakan Akar, Askeri Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerler belli bir süre çarşı iznine çıkamayacağını açıkladı. Bakan Akar, "Koronavirüs karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" ifadelerini kullandı.