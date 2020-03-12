Koronavirüs Türkiye'de! İstanbul'da herşey durdu bankalar karar aldı
TÜRKİYE'de ortaya çıkan coronavirüs sonrası bugün son dakika kararlar arka arkaya geldi. İstanbul'da tüm etkinlikler iptal edildi müze giriş çıkışı durduruldu. TSK'da askerlere yasak getirdi. Bazı bankalar ise personellerini evden çalıştırmaya başladı. Spor camiasından da önemli kararlar var. İşte bugün koronavirüsle ilgili Türkiye'de yaşananlar:
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görümesinin ardından alarm seviyesi yükseltildi. Son dakika kararlar arka arkaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '2 ay direnin' açıklamasını yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bankalar, TSK, Darülaceze ve turizm sektöründen önemli kararlar geldi. İşte gün boyu Türkiye'de meydana gelen koronavirüs gelişmeleri:
AK parti Kızılcahamam Kampı'nı erteledi
Son dakika haberine göre, AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız." demişti.
İmamoğlu tüm etkinlikleri iptal etti, müzeleri kapattı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.
TSK'da çarşı izinleri iptal edildi haftasonu dışarı çıkmak yasak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki koronavirüs önlemlerini açıkladı. Bakan Akar, Askeri Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerler belli bir süre çarşı iznine çıkamayacağını açıkladı. Bakan Akar, "Koronavirüs karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" ifadelerini kullandı.