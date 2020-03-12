MHP'den koronavirüs kararı! MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz duyurdu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin Antalya'da düzenlenmesi planlanan belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısının koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.Abone ol
Koronavirüs nedeniyle, MHP'nin Antalya'da yapılması planlanan istişare ve değerlendirme toplantısı iptal edildi.
Kararı sosyal medyadan duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "27-29 Mart 2019 tarihinde yapmayı planladığımız Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.