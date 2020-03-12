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Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircili oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin tedirgin olduğu dönemde Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün futbol maçlarına etkisinin öneminden bahsetti.

Derbi seyircili oynanacak
Haber Global'e konuşan Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Türk kurumlarıyla birlikte gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Nihat Özdemir, bu hafta Süper Lig'deki maçların seyircili oynanacağını ifade etti.

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