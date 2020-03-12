Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircili oynanacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin tedirgin olduğu dönemde Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün futbol maçlarına etkisinin öneminden bahsetti.
Derbi seyircili oynanacak
Haber Global'e konuşan Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Türk kurumlarıyla birlikte gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Nihat Özdemir, bu hafta Süper Lig'deki maçların seyircili oynanacağını ifade etti.