Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koranavirüs açıklaması 2 ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavisle ilgili Twitter hesabından "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Tedbir alıp yayılmayı önlersek, 2 ayda hayat normale döner." paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavisle ilgili Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Koranavirüsle ilgili tüm gelişmeleri an be an kamuoyu ile paylaşan ve çalışmalarıyla takdir toplayan Koca, dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Gündemin 1 numarasına oturan ve dünya genelinde salgına dönüşen hastalıkla ilgili Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bu hastalık daha çok kış enfeksiyonu

"2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. "

Fırsatçılara yönelik 81 ilde denetimler başladı

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak." dedi.