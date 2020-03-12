Çin'de kahraman olarak adlandırılan doktor koronanın ne zaman biteceğini açıkladı

ÇİN 'den dünyaya yayılan koronavirüs bütün ülkeleri tehdit etmeye devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yer alan Çinli bilim adamı, virüsün Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

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Koronavirüse karşı çareler arayan Çin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başındaki isim Zhong Nanshan, tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

83 yaşındaki sars kahramanı

Solunum yolları konusunda uzman olan Zhong Nanshan, 17 yıl önce yine Çin’den 30 ülkeye yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü konusunda sesini ilk yükselten doktordu.

Ünlü doktor “kahraman” olarak anılmaya başladı

“Hiçbir şey kontrol altında değil” diyen Çinli doktor, o dönemde SARS’ın kaynağının ve nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini söylemişti ve önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulamıştı.Zhong, bu söyleşiden sonra Çin’in virüsle mücadelesinde kilit bir rol üstlenmişti, Ünlü doktor, bu olaydan sonra “kahraman” olarak anılmaya başladı.