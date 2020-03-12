Meral Akşener'den Türkiye'ye mülteci uyarısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mültecilerle ilgili bir açıklama yaptı. Akşener, ''Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bekleyen sığınmacılara ilişkin "Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlarını açabilir ama bunu yönetmesi gerekiyor." dedi.

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Meral Akşener, Tekirdağ programı kapsamında geldiği Saray ilçesinde, Belediye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti. Ardından partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, seçimin olmadığı bir dönemde ilçe ilçe gezerek esnaf, çiftçiler, köylüler, kadınlar ve işsiz gençlerle sohbet edip dertlerini dinlediğini söyledi. Bu çalışmasına göreceli olarak ekonomik durumu daha iyi yerlerden başladığını anlatan Akşener, İzmir, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'ne gittiklerini ifade etti.

Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır

Akşener, bir gazetecinin, Avrupa'ya geçmek için Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlarını açabilir ama bunu yönetmesi gerekiyor. Zaten Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır, ellerine o karineyi vermemek gerekiyor. Aşırı bir dikkat gerekiyor. Bunun dış işlerindeki diplomasi boyutunun da hiç ihmal edilmemesi lazım. Tedbir alınması için söylüyoruz. Alabilirler mi hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.

Akşener, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesine ilişkin, "Sağlık Bakanı başından beri Türkiye'yi bilgilendirerek götürdü, yani paniğe meydan vermemek üzere. Dolayısıyla aynı çalışmaları yaparsa aynı bilgilendirmeleri bu açıklıkta yaparsa doğru yönetilir." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki babaevinini de ziyaret eden Akşener, buradan Kapaklı ilçesine hareket etti.