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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib ile ilgili gelişmelerin konuşulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin İdlib'deki ateşkesle tansiyonun düştüğüne dikkat çektiği aktarıldı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Erdoğan 5 Mart’ta Moskova’daki görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasını ve İdlib’deki durumu konuştu.

Açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın İdlib’deki askeri eylemlerin durdurulması kararının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik, iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam etmesinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Gerilimin düşmesi sevindirdi

Liderler, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde gerilimin kayda değer düzeyde düşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rusya görüşmek istedi 

Taraflar ayrıca, kişisel temaslar da dahil, iki ülke arasında farklı düzeylerde düzenli olarak diyalog kurulması konusunda da anlaştı. Telefon görüşmesi, Rusya tarafının girişimiyle başlatıldı.

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