Şırnak'ta mahsur kalan köylülere 1 ay sonra ulaşıldı

ŞIRNAK 'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamıyordu. Bölgede ağır kış şartları nedeniyle karla kapalı yolları açıp aileye ulaşabilmek için Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı.İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti.

5 günde ulaşıldı

Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı.

Sağlık durumları iyi

Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.