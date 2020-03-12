AK Parti Kızılcahamam Kampı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenendi
AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi...Abone ol
Son dakika haberine göre, AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız." demişti.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs Türkiye'de! İstanbul'da herşey durdu bankalar karar aldı