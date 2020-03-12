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AK Parti Kızılcahamam Kampı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenendi

AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi...

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Son dakika haberine göre, AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız." demişti.

AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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