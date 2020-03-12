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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan koronavirüs fırsatçılarına yakın takip

Vatandaşların, ürünlerdeki fahiş fiyat artışını VİMER-189 ihbar hattına iletebileceği bildirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekibin görevlendirildiği bildirildi. Şikayetlerin bu hatta iletilebileceği belirtildi.

"Şikayetleri vime-189'a iletin'' çağrısı 

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere, Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir."

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