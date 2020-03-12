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İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

ÇİN 'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri İran oldu. İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, 25 Şubat'ta koronavirüs teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, virüsü yendi. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen ‘Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği’nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Koronavirüs teşhisi konulanlardan 3276'sı ise iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.

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