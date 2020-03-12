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Galatasaray, Onyekuru ve Adem'siz çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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