Engin Özkoç'a yumruk atan İbrahim Halil Yıldız'ın eli sargıda

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekil Engin Özkoç'a yumruk attıktan sonra eli kırılan AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız ameliyat sonrası ilk fotoğrafını verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeleri nedeniyle Meclis'te, tekme tokat kavga çıkmıştı.

Bu sırada CHP'li Özkoç'a yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, eli kırılmıştı. Ameliyat olan AK Partili Yıldız'ın eli sargıya alındı. AK Partili vekil, eli sargılı bir şekilde ilk fotoğrafını, Meclis'teki odasında babasıyla birlikte verdi.