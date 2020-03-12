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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan ve teknik direktörsüz çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye kaleci Altay Bayındır'dan kötü haber geldi.

Bıçak altına yatacak
Bu sezon forma giydiği 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.

Ne zaman döneceği belirsiz
21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

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