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Danimarka'da koronavirüs önlemi

Danimarka'daki tüm futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iki hafta boyunca oynanmayacak.

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Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, topluca yapılan aktivitelerin kısıtlanması veya  iptal edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 29 Mart Pazar gününe kadar oynanmaması kararı alındığı belirtildi.

Aynı tarihe kadar okulların da kapatıldığı Danimarka'da milli takımın 27 Mart'ta Faroe Adaları ve 31 Mart'ta İngiltere ile yapacağı dostluk maçlarının iptal edilmesi için UEFA'yla iletişime geçildiği de vurgulandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 19 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinin, aynı gerekçeyle seyircisiz oynanacağı geçen hafta duyurulmuştu.

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