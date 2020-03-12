HABER /  SPOR
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Yılmaz Vural'lı Akhisarspor mucizesi

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4'üncü galibiyetini yarıştaki en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u hafta içi mesaisinde deplasmanda 3-2 yenerek alan Akhisarspor, futbol mucizesine imza attı.

Abone ol

Henüz 1 ay önce direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la arasında 9 puanlık fark olan Akhisar, 26 gün içinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak dev farkı eritti. Ligde bir ara 7 hafta 3 puana hasret kalarak Play-Off hattından çıkan yeşil-siyahlılar, 44 puanla 4'üncü sıraya tırmanıp 2'nci BŞB Erzurum'la farkı 2'ye indirdi. Rakibini bu hafta pazar günü kritik 90 dakikada konuk edecek Akhisarspor, kazandığı takdirde ilk 2 yarışında Erzurum'u sollayacak.

Akhisar'a sihirli değnek gibi dokunarak müthiş seriyle takımı yeniden Süper Lig yarışına ortak eden teknik direktör Yılmaz Vural, milli araya kadar rakipleri Erzurumspor ve Altay ile üst üste oynayacakları maçlarda hata yapmadıkları takdirde avantajı ele geçireceklerini söyledi. Adana deplasmanının son anlarında tansiyonu düşünce futbolseverleri korkutan Türk futbolunun en tecrübeli ve renkli isimlerinden Vural, "Maçın heyecanıyla tansiyonum oynadı ama hemen kendime geldim. Endişelenecek bir durumum yok. Ben göreve geldikten 2 gün sonra çıktığımız Altınordu maçını kaybetmiştik. Ardından takımdaki hamlelerle tüm maçlarda çok iyi oynadık. Kazananın yarışta olacağı Adana Demirspor deplasmanını da kayıpsız geçtik" dedi.

TARAFTARA DAVET
Pazar günü Erzurum'u da yendikleri takdirde rakiplerini sollayacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, taraftarı tribüne davet etti. Vural, "Akhisarlı taraftarları her maç stada davet ediyoruz. Her maç da ilgileri artıyor. Bu takım onların takımı ve onlar için sahaya çıkıyor. Pazar günü stadımızın dolmasını istiyoruz. Erzurum ve Altay maçlarını kayıpsız geçersek ipleri elimize alırız. Deneyimli takımız. Birkaç maç kazandığımız için havaya girmeyiz. Aynı ciddiyetle oynayıp seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Ali Babacan'ın deva olacak dediği vaatleri
FIBA tüm maçları askıya aldı Euroleague maçları da ertelendi
Çin'de kahraman olarak adlandırılan doktor koronanın ne zaman biteceğini açıkladı
ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti
Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı
İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği
Garanti ve Yapı Kredi bankalarından korona önlemi personele izin verildi
Hale Koca kimdir Fahrettin Koca'nın eşi kaç yaşında mesleği ne?
Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Tom Hanks kimdir yaşı kaç corona virüs haberini verdi
Nevruz Bayramı ne zaman 2020 Nevruz nedir?
Yorumlar