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Okullara koronavirüs tatili mi geliyor MEB tüm etkinlikleri iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

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Milyonlarca öğrenci ve veli koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika kararı okulların tatil edileceği beklentisini artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

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