Okullara koronavirüs tatili mi geliyor MEB tüm etkinlikleri iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.Abone ol
Milyonlarca öğrenci ve veli koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika kararı okulların tatil edileceği beklentisini artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.
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Foto Galeri Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi kararı bugün Erdoğan verecek