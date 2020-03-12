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ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti

Ünlü kamuoyu araştırma şirketi ADA'nın 'bugün seçim olsa hangi parti ne oy alıyor' anketinde, Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi sürpriz bir sonuç aldı. Babacan'ın DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan daha fazla çıktı.

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Eski Ak Partili ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan öncülüğünde adına DEVA Partisi verilen parti dün tanıtım toplantısı yaparak kamuoyuna manifestosunu açıklandı.

Siyaset sahnesine yeni giren partilerden DEVA Partisi anketlerde Gelecek Partisi'ni geçti. Babacan'ın oyu yüzde 3,4 çıkarken Davutoğlu ise yüzde 2'de kaldı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP arasında geçen seçim yarışına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de eklendi. Şimdi herkes önümüzdeki seçimde yeni partilerin yüzde kaç oy alacağını merak ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmalarla bu merakı gidermeye ve nabzı ölçmeye çalışıyor.

Babacan Davutoğlu'nu geçti 

ADA Araştırma'nın 2-6 Mart arasında bin 366 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 3,4 oy alırken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 2 oy alması öngörülüyor.

Partiler ve aldıkları oy oranları 

AK Parti %38,3

CHP %22,6

MHP %11,2

İYİ Parti %10,5

HDP %%9,7

DEVA Partisi %3,4

GP %2

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