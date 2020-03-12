Erdoğan, Babacan'ın DEVA Partisi'nde kim için 'kripto FETÖ'cü' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Babacan'ın liderliğinde kurulan DEVA Partisi'nin kurucular kurulunu inceledikten sonra bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş. Hem de üstüne basa basa... Peki kim bu isim?

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Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kuruluş manifestosunu açıkladı. 90 kişilik Kurucular Kurulu'nda ise birbirinden ilginç isimler yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEVA Partisi'nin kurucular kurulunu inceledikten sonra bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş. Hem de üstüne basa basa... Peki kim bu isim? Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi o ismi bildiğini ama yazmayacağını söyledi.

AK Parti: Biz vurdukça onlar güçleniyor

DEVA Partisi konusunda AK Partilileri rahat gördüğünü belirten Selvi, "AK Parti’de Davutoğlu ve Babacan partilerini hedef almama gibi bir eğilim var. 'Biz vurdukça onlar büyür' diyorlar" bilgisini paylaştı.

İlk günden Abdullah Gül takiyyesi yaptılar

"Ali Babacan’ın partisi, ilk günden yola çıkarken Abdullah Gül konusunda bir takiye yapmayı tercih etti" diyen Selvi, "Gül ile Babacan arasında köprülerin atıldığı yalanını servis ettiler. İlk günden 'maskeli siyaseti' tercih eden, şeffaf olmayan bir parti topluma nasıl güven verecek?" dedi.

"Herkes biliyor ki, vitrinin önünde Ali Babacan, vitrinin arkasında Abdullah Gül var" diyen Selvi şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı olması için, Gül’ün partisiz Cumhurbaşkanı adayı imajını korumak adına bu formül bulundu."

AK Parti kulisi: Babacan'ın ağzı FETÖ ağzı

Gül’e yakın bir ismin “Abdullah Gül, Ali Babacan’ı kendisi gibi görür” dediğini belirten Hürriyet yazarı Selvi, Babacan'ın konuşmasının AK Parti kulislerinde nasıl yansıdığını şöyle özetledi: "Ali Babacan’ın konuşması yeni bitmişti. Bir milletvekili, 'Babacan’ın ağzı, muhalefet ağzı değil' dedi. Milletvekillerinin şaşırdığını görünce 'FETÖ ağzıyla konuşuyor' diye ekledi."

Erdoğan o kurucu için "Kripto FETÖ'cü" demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığının altını çizen Abdülkadir Selvi bomba bir kulisi de şöyle paylaştı: " Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede 'Ümmeti parçalamaya hakkınız yok' demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için 'O kripto FETÖ’cü' demiş. Hem de üstüne basa basa... O isim bende ama sormayın, söylemem..."