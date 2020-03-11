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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Fenerbahçe yönetiminin dün 9 saat süren toplantısında Başkan Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti. Sarı-lacivertli takımda Lucescu, Abdullah Avcı ve Okan Buruk ismi öne çıkıyor.

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Ersun Yanal'ın yerine teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de, dün 9 saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda teknik direktör meselesinden, mali konulara kadar kulübün tüm sorunları masaya yatırıldı ve uzun uzun müzakere edildi. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ismi de ön plana çıktı. Ancak konu tartışılsa da başkan Ali Koç, Güneş'i veto etti.

B planı Erol Bulut
Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir'de şampiyonluğa oynayan Okan Buruk, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, devre arası Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. Bu isimlerden biriyle anlaşılamazsa 'B planı' olarak camianın eski oyuncularından ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile halihazırda boşta olan Tayfun Korkut opsiyonlarına geçilecek.

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