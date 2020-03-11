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Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

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