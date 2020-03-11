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Ölüm Patroniçesi tahliye edildi

İSTANBUL'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak hapis cezası alan 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D., İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla tahliye edildi.

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İSTANBUL'da 25 Ekim 2019 tarihinde 11 adrese operasyon düzenleyen polis, 11'i kadın toplam 20 şüpheli gözaltına aldı.

Çetenin liderliğini 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D.'nin yaptığı belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan toplam 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanan ve hapis cezası alan Saide D.'nin geçtiğimiz ay İstanbul Bölge idare Mahkemesinin kararıyla tahliye edildiği öğrenildi.

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