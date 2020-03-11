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Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Ege ekibinin teknik direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi. Sahaya ambulans girdi. Sağlık ekipleri deneyimli hocaya ilk müdahaleyi yedek kulübesinde yaptı.

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TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Akhisar, puanını 44 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. 42 puanda kalan Adana Demirspor ise 5. sıraya geriledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi.

Vural'ın nefes almakta zorluk çektiği görüldü. Deneyimli hoca için yedek kulübesi önüne ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yılmaz Vural, kendisine geldi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına yöneldi.

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