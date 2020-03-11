Sumudica: Türkiye Coronavirüs ile ilgili iyi önlem aldı

Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica, antrenman öncesi konuştu. Alanyaspor karşısına üç puan için çıkacaklarını söyleyen Romanyalı hoca Coronavirüse de değindi.

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Süper Lig'in 26’ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Gaziantep FK takımı çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top sürme çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

"Erol Bulut ligde değişmeyen hocalardan birisi"

Sumudica basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, “Alanyaspor’un hocası ligde değişmeyen sayılı teknik adamlardan birisi. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takımları var. Kendisine saygı duyuyorum. Zor bir dönemden geçtik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Diğer rakiplerimiz ligde kalmak için mücadele ediyor. Oraya 3 puan almak için gideceğiz ancak deplasmanda alınmış 1 puan da iyidir. Trabzonspor maçını tribünden izledim. Sahayı yukarıdan tamamen görebiliyordum. Rakibimizin maç boyunca iki üç tane şansları vardı. Oynanan oyundan memnunum" cümlelerini kullandı.

"Tek korkum maçların seyircisiz oynanması"

Coronavirüs hakkında konuşan Sumudica, “Maçların seyircisiz oynanması ve oyuncuların deplasmana gidememesi benim tek korkum. Hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Benim ülkemde 29 vaka görüldü. Hiçbiri hayatını kaybetmedi ama gripten geçen ay 50 kişi öldü. Bence hastalık abartılıyor. Türkiye de önlemini iyi aldı. Şu anda panik havası yaratılmamalıdır” ifadelerini kullandı.