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Düzce'de tek niyeti bisiklete binmekti otomobil çarptı

Düzce'de bisikletiyle yol kenarında ilerleyen 70 yaşındaki Mücahit Duman'a otomobil çarptı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce’de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen 70 yaşındaki Mücahit Duman, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamın yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay yönetimindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman’a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman’a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mücahit Duman yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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