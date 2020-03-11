Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen koronavirüsle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi.

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Türkiye'de ilk corona virüs vakası dün gece Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla ortaya çıkmıştı. Koca, hastanın Avrupa temaslı ve erkek olduğunu duyurmuştu. Türkiye genelinde yayılmayı önleyici tedbirlerin alındığını belirten Koca "Bir veya birkaç vaka, salgın değildir, karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez" ifadelerini kullanmıştı.

''Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder''

Fahrettin Koca, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ.''

Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

Kötü haberi dün gece vermişti Öte yandan dün gece saatlerinde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüsün bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söylemişti.

14 kuralını hatırlamıştı

Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını belirten Bakan Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece koronavirüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür." şeklinde konuşmuştu.