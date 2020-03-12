Kolonya fiyatları çıldırdı! Türkiye'de coronavirüsle kuyruklar oluştu
TÜRKİYE'de koranavirüs vakası çıkınca maske ve kolonya fiyatları yüzde 150 oranında fırladı. Marketler kolonya satışına sayı sınırlaması getirirken, bazı yerlerde kuyruklar oluştu.
Coronavirüse karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en etkili yöntemin elleri 20 saniye sabun ve suyla yıkamak olduğunu açıkladı. Bunun dışında kolonya kullanılması da tavsiye edildi. Virüsün ülkemize gelmesi ile birlikte de hem maske hem de kolonya fiyatları bir anda fırladı.
Türkiye'de virüs çıktığını duyan vatandaşlar, en ucuz dezenfekte aracı olarak gördükleri kolonyaya hücum etti. Bir çok yerde kolonya satışı yapan işyerlerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı.
İZMİT’te, 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, koronavirüse karşı önlem almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız" dedi.
Daha hesaplı fiyatlarla kolonya almak isteyenler ise üreticilerin toptancı dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdular.