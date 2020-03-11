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Fıkra değil gerçek koronavirüs konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ABD'nin New York şehrinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan "Koronavirüs etkisinde ticaret"  konferansı Covid-19 salgını riski nedeniyle iptal edildi.

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New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan koronavirüs konferansı koronavirüs salgın riski nedeniyle iptal edildi. ABD'nin New York şehrinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan "Koronavirüs etkisinde ticaret"  konferansı salgın riski nedeniyle iptal edildi.

ABD'de hızla yayılan virüs sebebiyle birçok etkinlik peşi sıra iptal ediliyor.  Her yıl düzenlenen New York otomobil fuarı da iptal edilen etkinlikler arasında yerini almış durumda. ABD genelinde koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyona yakın insanın yer alması beklenen 50 'den fazla büyük şirketin etkinliği iptal edildi.

New York'ta salgının çıkış noktasına askeri birlik

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtti. Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bir havra merkez olarak kullanılacak

New Rochelle’in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu. Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti.

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