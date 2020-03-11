Hannover'de Timo Hübers Corona virüslü çıktı

Hannover 96 takımının defansını koruyan Timo Hübers'in Corona virüs testlerinin sonucu pozitif geldi. Oyuncu karantinaya alındı.

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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımının Almanyalı defans oyuncusu 23 yaşındaki Timo Hübers'in corona virüs testleri pozitif çıktı. Hannover 96 takımı Hübers'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

Etkinlikte virüse kapılan arkadaşı üzerine teste girdi

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte arkadaşının bu virüse yakalandığını öğrenince teste girdiği ve sonuçların pozitif olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun karantinaya alındığı ve tüm takım ile teknik heyetin de testten geçtiği ifade edildi.

Şili, Avrupa’da top koşturan Şilili Alexis Sanchez ve Arturo Vidal’in Dünya Kupası elemeleri için bu ay ülkeye geldikleri zaman karantinaya alınacaklarını açıkladı.



Roma, İspanya'ya gidemedi

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

Getafe İtalya'ya gitmiyor

İspanya'nın Getafe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla oynayacakları maça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gitmeme kararı aldı.

Kritik toplantı iptal edildi

Öte yandan Avrupa Birliği, 30-31 Mart tarihlerinde Şampiyonlar Ligi formatında yapılacak olan değişiklikleri görüşmek üzere Budapeşte'de düzenlenecek olan toplantıyı koronavirüs gerekçesiyle iptal etti.

Olympiakos başkanı da virüse yakalandı

Olympiakos ve Nottingham Forest'in sahibi olan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis'in geçen hafta cuma günü 27 bin kişinin izlediği Millwall maçında tribünde olduğu ortaya çıktı. Marinakis'in koronavirüsüne yakalanmasının ardından Olympiakos'ta futbolcuların ve çalışanların testten geçirilmesine karar verildi.

Futbolcuların testleri negatif çıktı

Nottingham Forest'te başkan Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalanmasının ardından tüm futbolcular, teknik ekip ve personel testten geçirildi. Sonuçların tamamı negatif.

İspanya futbolu da nasibini aldı

La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi. İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.