Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?

Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu söyleyen Ali Babacan ilk kez yeni partisi hakkında konustu. Ali Babacan çarşamba günü parti ismi net söyleyeceğini ama Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) doğru'' ifadesini kullandı. Peki Ali Babacan aslen nereli, eşi Zeynep Babacan kimdir, kaç yaşında ve eşi ne iş yapıyor?

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Ali Babacan yeni parti hazırlığında olduğunu daha önce belirtmişti. Partisi hakkında son bilgileri veren Ali Babacan, partisinin ismini ilk kez açıkladı. Birçok isim var diyen Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) doğru'' ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından Ali Babacan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ali Babacan kimdir, eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir, ne iş yapıyor?

Ali Babacan kimdir: Ali Babacan nereli çocukları: Ali Babacan aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Babacan ODTÜ mezunu eşi ise Hacettepe tercümanlık bölümü çıkışlı. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan.

Babacan'ın eşi Zeynep Babacan'la tanışması: Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.

Abi bu kız sana uygun: Babacan'ın babası Hilmi Babacan, oğlu Ali’nin evliliğini şöyle anlatmıştı: 'Amerika’dan dönünce Ali’nin kız kardeşleri, kendi arkadaşlarının arasından birini belirledi ve ’Ağabeyciğim, şu kız (Zeynep Yurter) senin için uygundur’ dediler. Biz de Allah’ın emriyle istedik. İstediğimiz gün de kabul edildi. Kız kardeşleri, Ali’nin kendi karakterini ve nasıl birini istediğini bildikleri için mevcutların içinde sana bu uygun dediler. Biz de görücü usulüyle gittik, baktık ve beğendik."

Zeynep Babacan'ın başını kaptması: Zeynep Babacan'ın dışında ailesinde kimse tesettürlü değil. Babacan bu değişimi şöyle anlatmış: 'Ben Atatürkçü bir okulda yetişmiş, kendi dini inançlarını yaşamaya çalışan Müslüman bir Türk kızıyım. Örtünmeye kendi irade ve isteğimle lise sonda karar verdim ama, elbette bunu orada uygulayamazdım. Ankara Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü örtülü olarak bitirdim.

-Ailemde benden başka örtülü yoktu, belki de onun için bu konuda beni desteklemedi. O zamanlar iki arada kalmıştım, bir yanda kolej ortamı, öbür tarafta okuduğum kitaplar, Allah'ın emri. Kendi kendime; 'Örtünürsem isteğim gibi yaşayacağım, iç huzurum olacak, aksi halde hayatım çok farklı bir yöne de gidebilir' deyip kararımı verdim."

- Başımdaki türban siyasi bir simge değil. Ayrıca bu amaçla örtünen bir kişiye de bugüne kadar hiç rastlamadım. Bazıları yobaz görünüşlü, bağnaz olabilir ama, bunu bütün başını kapatanlara mal etmemek lazım.''

Ali Babacan'ın ilginç alışkanlığı: Babacan ailesinin bir geleneği de ‘çift cüzdan’ taşımaları. Ali Babacan’ın cebinde sürekli iki cüzdan oluyor. Birisi sağ arka cepte, diğeri de sağ ön cepte. Paralar, kredi kartları eşit bir şekilde cüzdanlara yerleştiriliyor. Olası bir hırsızlığa karşı böyle bir tedbir geliştirilmiş.

Bu sayede cüzdanın biri çalınsa, diğeri kurtarılıyor. Dede vasiyeti olarak babadan oğula aktarılan bir alışkanlık. Babacanların cüzdanında bir de ‘yok para’ adını verdikleri para oluyor. “Ne olur ne olmaz” denilerek cüzdanda sürekli sabit bir para tutuluyor ve bu, günlük harcamalarda kullanılmıyor.

Ali Babacan'ın eğitimi: Ali Babacan TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. ODTÜ'den de birincilikle mezun olan Ali Babacan, 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Babacan, 1990-1992 yılları arasında İllinois'deki ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. 1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra tekstil sektöründe hizmet veren kendi aile şirketinin başına geçti.

Siyasi hayatı: 1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e danışmanlık yapan Babacan, 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi oldu. Ankara milletvekili olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı başta olmak üzere bir çok bakanlık görevinde bulundu.