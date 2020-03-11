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Eskişehir'de kaçakçı operasyonu

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 600 paket kaçak sigara ve 75 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve sigara kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonunda tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 600 paket kaçak sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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