Tokat'ta muhtar Corona virüse karşı gençleri uyardı kolonya hizmeti yaptı

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, öğrencilerin Corona virüsten korunabilmeleri için okul çıkışında ellerine kolonya döktü, virüse karşı uyarılarda bulundu.

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Türkiye'de ilk Corona virüs vakasının açıklanmasının ardından önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Tokat'ta da 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, bölgesindeki okuldan çıkan öğrencilerin ellerine kolonya dökerek dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.

"Korkulacak değil, korunacak hastalık olduğunu.."

Corona virüs ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden muhtar Mücahit Duran, "Son günlerde dünyamızı etkisi altına alan Corona virüs ile alakalı bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Mahallemizde 25 tane lisemiz var. Yaklaşık 20 bin tane öğrencimiz var. Bu virüsün korkulacak değil, korunacak bir hastalık olduğunu gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz, kolonya ikram ediyoruz" diye konuştu.

"Türk milleti olarak temiz milletiz"

Gençlere hijyene dikkat etmelerini ve çantalarında mini kolonyalar bulundurmalarını tavsiye eden Duran, "Biz Türk milleti olarak temiz bir milletiz, öğrencilerimiz bu konuda bilinçli ama tabi ki böyle bir uygulamanın yapılması onların konuya daha hassasiyetle yaklaşmalarında etkili olacak" dedi.