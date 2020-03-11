HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun: Bilim adamlarımız koronavirüse çözüm için durmaksızın çalışıyor

Demirören Haber Ajansı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınına ilişkin, "Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi" dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınının baş gösterdiğinden bu yana, virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi.

''Şeffaf olmaya devam edeceğiz''
Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti: "Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz.

''Bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar''
Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olay videosunu izletti sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili ilk açıklama
Coronavirüs Türkiye'de hangi ilde? Kayseri'de umreden gelmiş denildi
Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Arda Turan: Hatalarım oldu ama bitmedim
Vücutlarına koronavirüs enjekte etmek için 800 TL veriyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 21 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu
Süleyman Soylu: Patır patır hepsini götüreceğiz boşuna mağara aramasınlar
Adnan Oktar grubu cezaevinde de rahat durmadı yeni dava açıldı
Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı
Roger Schmidt resmen PSV'de
Recep ayı ibadetleri neler kılınacak namazı kaç rekat?
Yorumlar 2 yorum