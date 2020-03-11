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Rusya'da levha uçarak araç camından içeri girdi o anlar kameraya yansıdı

RUSYA'da otoyolda ilerleyen otomobilin ön camını kırarak içeri giren levha saniye saniye araç kamerasına yansıdı, sürücü ölümden döndü.

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Rusya’da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği görüldü. O anlar saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir otoyolda gerçekleşti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı. Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görülüyor.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken; yerel medya, olayda sürücünün yara almadığını duyurdu.

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