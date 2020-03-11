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Şili'de Vidal ve Sanchez karantinaya alınacak

Şili, Avrupa’da top koşturan Şilili Alexis Sanchez ve Arturo Vidal’in Dünya Kupası elemeleri için bu ay ülkeye geldikleri zaman karantinaya alınacaklarını açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisine alan ve 4 binden fazla can kaybına neden olan koronavirüs futbolu vurmaya devam ediyor. Futbolcuların maçlar nedeniyle dünyayı dolaşmak durumunda olması nedeniyle kulüpler ve ülkeler de önlemleri artırıyor.

Alexis Sanchez ve Arturo Vidal karantinaya alınacak
Bu kapsamda son olarak Şili, Avrupa’da top koşturan Şilili Alexis Sanchez ve Arturo Vidal’in Dünya Kupası elemeleri için bu ay ülkeye geldikleri zaman karantinaya alınacaklarını açıkladı.

''İnsanların mesleğine göre ayrım yapmıyoruz''
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, “İnsanların mesleğine göre ayrım yapmıyoruz çünkü kimse bu virüse karşı bağışık değil ve gerçekten bugün İtalya için belirlenen karantina herkes için geçerlidir” dedi.

''Hep birlikte karantinaya girmek isterlerse, bu onların kararı olacak” 
Manalich, “Eğer oyuncular kendi evlerinde antrenman yapmak ya da Juan Pinto Duran’da (ulusal futbol stadı) hep birlikte karantinaya girmek isterlerse, bu onların kararı olacak” diye konuştu.

Önce Uruguay sonra Şile
Sanchez, İngiliz kulüp Manchester United’da, Vidal ise İspanyol kulüp Barcelona’da forma giyiyor. İki futbolcunun 26 Mart’ta ilk olarak Uruguay’a ardından Şili’ye gitmesi bekleniyor.

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