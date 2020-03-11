Esad'ın ateşkes ihlalleri sonradan Erdoğan'dan İdlib resti! Eğer sözlerini tutmazlarsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı son dakika açıklamada, Rusya ile varılan anlaşma sonrası Esad rejimi tarafından ateşkes ihlallerini işaret ederek, 'Karşımızdakiler sözlerimi tutmazsa bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında İdlib'te yaşanan gelişmelere dair çok çarpıcı mesajlar verdi. Rusya ile varılan anlaşma sonrası Esad rejimi tarafından ateşkes ihlallerine tepki göstererek, Karşımızdakiler sözlerimi tutmazsa bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İdlib meselesini ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Bahar Pınarı Harekatı

Perşembe günü gittiğimiz Moskova’da İdlib’de yaşanan krizi en azından bir süre için engelleyen bir sonuçla döndük. Türkiye’nin İdlib’de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir. Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Gazilik, şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebeler. Suriye’de bulunma amacımız ne bu ülkelerin topraklarını işgal ve ihlak etmektir. Ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşinde tutuşmaktır. Türkiye’nin Suriye’de özellikle vermekten geri durduğu her mücadeleyi kısa bir süre sonra kendi topraklarında yürütmek zorunda kalacağı gerçeğini asla aklımızdan çıkartmamalıyız.

Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattımızın her karışını, hem terör örgütlerini hem de mezhepçi rejim güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik altına almakta kararlıyız.

İdlib’de gerçekleştirdiğimiz harekat diğerlerinden farklı olarak sadece terör örgütüne değil aynı zamanda çok daha donanımlı bir güce karşıydı. Bu süreçte ülkemizin, ordumuzun kamusu ve özel sektörüyle savunma sanayiimizin kabiliyetlerini görme tartma imkanı bulduk. Çok daha büyük mücadelelere hazır olduğumuzu gördük. eksiklikleri tamamlayarak, koordinasyonu güçlendirerek, projelerimizi hızlandırarak Türkiye’yi bölgesinde ve tüm dünyada etkin bir güç haline getirme kararlılığımızı bu vesileyle teyit ettik. İdlib’de masumları katleden rejim, ülkemizin gücü karşısında Suriye krizinin başından beri en ağır kayıpları vererek bu işin öyle kolay olmadığını görmüştür.

"Sözlerini tutmazlarsa bir öncekinden ağır olacak''

Ateşkes kararının akabinde İdlib halkı uzun bir aranın ardından ilk defa rahat nefes almıştır. Elbette henüz İdlib’de kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır.