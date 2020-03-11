Hulusi Akar'dan ateşkes açıklaması! Rusya'dan sözünü tutmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki ateşkesle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Rus heyetle görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Sözlerimizi tuttuk. Rusya'dan da bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar-Şoygu görüşmesinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu telefon görüşmesinde Akar ile Şoygu, İdlib'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı görüşmeler olumlu

Akar ''karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz.'' dedi.