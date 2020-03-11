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Cari rakamları açıklandı Şubat ayında açık 1.528 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı 2020 yılı şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 1.528 milyon dolar artarak 1.804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler dengesi ise 6.494 milyon dolar fazla verdi.

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TCMB şubat ayı ödemeler dengesi istatistikleri yayınlandı. 2020 yılı şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 1.528 milyon dolar artarak 1.804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler dengesi ise 6.494 milyon dolar fazla verdi.

Dış ticaret açığı arttı 

Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.994 milyon dolar artarak, 3.245 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler hesabı fazla verdi 

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın ocak ayında 3.409 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3.220 milyon dolar fazla verdi.

Hizmet dengesi kaynaklı girişler arttı 

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1.586 milyon dolar oldu.

Seyahat gelirleri yükseldi 

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar tutarında artarak 1.100 milyon dolara yükseldi.

Yatırım kaleminden net çıkışlar azaldı 

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolar olarak kaydedildi.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

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