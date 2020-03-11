Vücutlarına koronavirüs enjekte etmek için 800 TL veriyorlar

Koronavirüs resmen dünyanın kabusu haline geldi. Koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları yapan Hvivo şirketi, kamuoyuna para karşılığı vücutlarına koronavirüs enjekte edilmesi için gönüllü olmaları çağrısında bulundu. Gönüllülere, günde 100 sterlin verilmesi planlanıyor.

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Hvivo liderliğindeki deney, şu anda dünyanın birçok ülkesini uğraştıran Kovid-19 virüsüne benzer iki farklı koronavirüs türünün bulaştırılacağı 24 kişiyi işe alacak. Kovid-19 aşısını bulmak için yarışan 20 firma ve organizasyondan biri olan Hvivo, grip ve soğuk algınlığı aşıları bulmak için FluCamp programı altında sık sık benzer deneyler yürütüyor.

Günde 800 lira verilecek

FluCamp'in internet sitesine göre deneyler sırasında karşılık olarak gönüllülere günde asgari 100 sterlin (yaklaşık 800 TL) verilecek.Avrupa İlaç Üreticisi'ne (EPM) göre vücutlarına virüsün daha az agresif türleri bulaştırılan gönüllüler daha sonra karantina ve gözlem altındayken Hvivo'nun aşısını olacak.Rapora göre deneyde kullanılacak iki virüs türü, OC43 ve 229E, birkaç yıldır toplumda yaygın olarak görülüyor ve sadece hafif solunum yolu rahatsızlıklarına yol açıyor.

Klinik doldu

Bu tür deneylere "Kontrollü İnsan Enfeksiyonu Modeli (Controlled Human Infection Model)" deniyor. Hvivo'nun Londra'nın doğusundaki Whitechapel'de bulunan Queen Mary İnovasyon Merkezi'ndeki 24 yataklı kliniği şimdiden gönüllülerle dolmuş durumda.EPM çalışmanın, Kovid-19'a karşı saha testleri için hızlı sonuç vermesi gereken en iyi aday ve ürünlerin etkili bir şekilde seçilmesine yardımcı olacak şekilde veri üretmeyi amaçladığını belirtti.Bu, aşı üretim sürecinin ilerlemesine yardım edebilir. Çalışma koronavirüsün agresif Kovid-19 formundansa daha yaygın türlerini kullanacak.

Hafta sonunun ardından virüsün bulaştığı vaka sayısı 100 bini aştı

Hvivo bu yaygın koronavirüslerin deneyde gönüllülere güvenli biçimde daha önce uygulandığını belirtiyor. Hvivo'nun ana şirketi Open Orphan'ın yönetim kurulu başkanı Cathal Friel şu yorumu yaptı: Virüsün dünya genelindeki yayılımı artmaya devam ederken ilaç şirketleri de virüse aşı bulmak için rekabet halinde. Hafta sonunun ardından virüsün bulaştığı vaka sayısı 100 bini aştı.