HABER /  SPOR

Terim 3 ismin biletini kesti problemi çözdü

Galatasaray'la birlikte başarıdan başarıya koşan Fatih Terim'in bir başarısıda takımı doğru okuması oldu. Terim, İki sezondur takımı yavaşlatan oyuncuları gönderip devre arası yapılan doğru transferlerle zirvenin ortağı oldu.

Abone ol

Fatih Terim, geçen sezon Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı göstermiş Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle zafer gelmişti. Şimdi de Babel, Nzonzi ve Emre Mor gönderildi, Onyekuru ve Saracchi’nin transferiyle sonuca doğru yaklaşılıyor.

Doktor Terim'den doğru teşhisler

Galatasaray’da Fatih Terim’in doğru teşhisleri takımı ayağa kaldırdı ve sarı-kırmızılı camia zafere koştu. İmparator, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasında yaptığı kritik müdahalelerle takımı kendine getirdi.

Fatih Terim, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı göstermişti. Bu radikal karar sonrası Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle takım toparlanmış ve Galatasaray, Başakşehir ile aradaki farkı kapatıp şampiyon olmuştu.

Problemli oyuncuların üstü çizildi

Aslan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezona kötü başladı. Ancak Terim yine teşhisi erken koydu ve zamanında devreye girerek problemli isimlerin üzerini çizdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligin ilk yarısında verim alamadığı Babel, Emre Mor ve Nzonzi gibi önemli isimlerle yolları ayırdı. Böylece hem takımı yavaşlatan hem de problemli olan oyuncuların üzeri çizildi.

Aslan zirvenin kapısında

Galatasaray’ın hızının artmasında ve tempolu oynamasında alınan bu karar kadar Onyekuru ve Saracchi seri oynayan isimlerin transferi etkili oldu. İkinci yarıya fırtına gibi giren Aslan, Onyekuru’nun sıtma tedavisinden çıkıp takıma katılmasına rağmen liderle aradaki farkı iyice azalttı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs 70 yaş üstü için ölümcül! Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıkladı
Hastanede intihar eden profesör masasına not bıraktı
Esad'ı gizlice ziyaret eden iki isim Türkiye'ye karşı işbirliği teklif etti
Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a çağrı: 5 ismi tutar hepsini yollarım
Flaş kulis! Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu Palandöken'de buluştu mu?
Mülteciler sınırına dayanınca Miçotakis tutuştu! Türkiye'ye ödeme yapın
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da savaş uçağı düstü
Taksim Meydanı'nda taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı
Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar’a 10 ay hapis
New York'ta Koronovirüs ile mücadele için asker devrede
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı koronavirüs için okullar tatil olacak mı?
N95 maske nedir fiyatı nedir maskeler kaç paradan başlıyor?
Yorumlar 2 yorum