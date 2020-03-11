Terim 3 ismin biletini kesti problemi çözdü

Galatasaray'la birlikte başarıdan başarıya koşan Fatih Terim'in bir başarısıda takımı doğru okuması oldu. Terim, İki sezondur takımı yavaşlatan oyuncuları gönderip devre arası yapılan doğru transferlerle zirvenin ortağı oldu.

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Fatih Terim, geçen sezon Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı göstermiş Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle zafer gelmişti. Şimdi de Babel, Nzonzi ve Emre Mor gönderildi, Onyekuru ve Saracchi’nin transferiyle sonuca doğru yaklaşılıyor.

Doktor Terim'den doğru teşhisler

Galatasaray’da Fatih Terim’in doğru teşhisleri takımı ayağa kaldırdı ve sarı-kırmızılı camia zafere koştu. İmparator, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasında yaptığı kritik müdahalelerle takımı kendine getirdi.

Fatih Terim, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a kapıyı göstermişti. Bu radikal karar sonrası Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle takım toparlanmış ve Galatasaray, Başakşehir ile aradaki farkı kapatıp şampiyon olmuştu.

Problemli oyuncuların üstü çizildi

Aslan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezona kötü başladı. Ancak Terim yine teşhisi erken koydu ve zamanında devreye girerek problemli isimlerin üzerini çizdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligin ilk yarısında verim alamadığı Babel, Emre Mor ve Nzonzi gibi önemli isimlerle yolları ayırdı. Böylece hem takımı yavaşlatan hem de problemli olan oyuncuların üzeri çizildi.

Aslan zirvenin kapısında

Galatasaray’ın hızının artmasında ve tempolu oynamasında alınan bu karar kadar Onyekuru ve Saracchi seri oynayan isimlerin transferi etkili oldu. İkinci yarıya fırtına gibi giren Aslan, Onyekuru’nun sıtma tedavisinden çıkıp takıma katılmasına rağmen liderle aradaki farkı iyice azalttı.